Приведите примеры явлений, которые обясняются делением клеток?

Биология
Приведите примеры явлений, которые обясняются делением клеток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метоз мейоз метоз не прямое деление мейоз прямое
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