Помогите пожалуйста отдам все баллы!!!!!! Сколько листов бумаги, купил каждый из трех учителей, если у одного 23 учеников, у другого 27 учеников, у третьего 30 учеников? Всего тремя учителями было куплено 480 листов бумаги, на ...
Экономика
Помогите пожалуйста отдам все баллы!!!!!! Сколько листов бумаги, купил каждый из трех учителей, если у одного 23 учеников, у другого 27 учеников, у третьего 30 учеников? Всего тремя учителями было куплено 480 листов бумаги, на каждого ученика равное количество листов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 23+27+30=80 учеников 2) 480:80=6 листов получил каждый ученик 3) 23*6= 138 листов купил 1-й преподаватель 4) 27*6=162 листа купил 2-й преподаватель 5) 30*6=180 листов купил 3-й преподаватель
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