ВЫЧИСЛИТЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 9.3*2.5-2.5*8.9+8.9*2.4-2.4*8.5+8.5*2.3-2.3*8.1+8.1*2.2-2.2*7.7
Математика
ВЫЧИСЛИТЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 9.3*2.5-2.5*8.9+8.9*2.4-2.4*8.5+8.5*2.3-2.3*8.1+8.1*2.2-2.2*7.7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9.3*2.5-2.5*8.9+8.9*2.4-2.4*8.5+8.5*2.3-2.3*8.1+8.1*2.2-2.2*7.7= =2,5*(9,3-8,9)+2,4*(8,9-8,5)+2,3*(8,5-8,1)+2,2*(8,1-7,7)= =2,5*0,4+2,4*0,4+2,3*0,4+2,2*0,4= =0,4(2,5+2,4+2,3+2,2)= =0,4*9,4=3,76
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