Из 0,05 моль KMnO4 можно приготовить 5% раствор массой? 1)7.9 2)158 3)79 4)15.8
Химия
Из 0,05 моль KMnO4 можно приготовить 5% раствор массой? 1)7.9 2)158 3)79 4)15.8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mв-ва w= ___________ *100 n = m / Mr m раствора n= 0.05 моль 0.05=m/158 т.к Mr(KMnO4)=39+55+(16*4)=158 m=7.9 г w= 5% по условию 5= 7.9/m (р-ра) * 100 Делим обе части на 100 0.05=7.9/m m=7.9/0.05=158г
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