Какое предложение можно составить со словом академик
Русский язык
Какое предложение можно составить со словом академик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой старший брат хочет стать академиком.
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