Подлежащее может быть выражено не только одним словом, но и словосочетанием. Спиш??, подчёркивая подлежащее и сказуемо. 1.Три д_вицы под окном Пряли поз(?)но в_черком 2.Входят семь богатырей. 3.И тридцать вит_зей прекрасных...
Русский язык
Подлежащее может быть выражено не только одним словом, но и словосочетанием. Спиш??, подчёркивая подлежащее и сказуемо. 1.Три д_вицы под окном Пряли поз(?)но в_черком 2.Входят семь богатырей. 3.И тридцать вит_зей прекрасных Чредой из вод выходят ясныз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Три девицы под окном Пряли поздно вечерком подлежащее - три девицы, сказуемое - пряли 2. Входят семь богатырей сказуемое - входят, подлежащее - семь богатырей 3. И тридцать витязей прекрасных Чредой из вот выходят ясныз (?) подлежащее - тридцать витязей, сказуемое - выходят
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