Подлежащее может быть выражено не только одним словом, но и словосочетанием. Спиш??, подчёркивая подлежащее и сказуемо. 1.Три д_вицы под окном Пряли поз(?)но в_черком 2.Входят семь богатырей. 3.И тридцать вит_зей прекрасных...

Русский язык

Подлежащее может быть выражено не только одним словом, но и словосочетанием. Спиш??, подчёркивая подлежащее и сказуемо. 1.Три д_вицы под окном Пряли поз(?)но в_черком 2.Входят семь богатырей. 3.И тридцать вит_зей прекрасных Чредой из вод выходят ясныз

Автор: Гость