Подлежащее может быть выражено не только одним словом, но и словосочетанием. Спиш??, подчёркивая подлежащее и сказуемо. 1.Три д_вицы под окном Пряли поз(?)но в_черком 2.Входят семь богатырей. 3.И тридцать вит_зей прекрасных...

Русский язык
Подлежащее может быть выражено не только одним словом, но и словосочетанием. Спиш??, подчёркивая подлежащее и сказуемо. 1.Три д_вицы под окном Пряли поз(?)но в_черком 2.Входят семь богатырей. 3.И тридцать вит_зей прекрасных Чредой из вод выходят ясныз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Три девицы под окном Пряли поздно вечерком подлежащее - три девицы, сказуемое - пряли 2. Входят семь богатырей сказуемое - входят, подлежащее - семь богатырей 3. И тридцать витязей прекрасных Чредой из вот выходят ясныз (?) подлежащее - тридцать витязей, сказуемое - выходят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Из 0,05 моль KMnO4 можно приготовить 5% раствор массой? 1)7.9 2)158 3)79 4)15.8
Ответить
Русский язык
Какое предложение можно составить со словом академик
Ответить
Экономика
Помогите пожалуйста отдам все баллы!!!!!! Сколько листов бумаги, купил каждый из трех учителей, если у одного 23 учеников, у другого 27 учеников, у...
Ответить
Математика
ВЫЧИСЛИТЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ 9.3*2.5-2.5*8.9+8.9*2.4-2.4*8.5+8.5*2.3-2.3*8.1+8.1*2.2-2.2*7.7
Ответить
Математика
Денис,Дмитрий и Николай сдали на завод сахарную свеклу.Денис сдал 56ц свееклы ,что ??а 18ц больше,чем Дмитрий.Вместе они сдали 28ц свёклы больше,че...
Ответить