Прямые a и b пересекаются в точке O. 1) Сколько при этом образуется углов? 2) Запишите каждый из полученных углов. 3) Определите развернутые углы.

Геометрия
Прямые a и b пересекаются в точке O. 1) Сколько при этом образуется углов? 2) Запишите каждый из полученных углов. 3) Определите развернутые углы.
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Гость:
Можно рисунок? в каком месте они пересекаются?
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