Прямые a и b пересекаются в точке O. 1) Сколько при этом образуется углов? 2) Запишите каждый из полученных углов. 3) Определите развернутые углы.

Геометрия

Прямые a и b пересекаются в точке O. 1) Сколько при этом образуется углов? 2) Запишите каждый из полученных углов. 3) Определите развернутые углы.

Автор: Гость