Какова года или века в США начала функционировать первая в мире компьютерная сеть?

Информатика
Какова года или века в США начала функционировать первая в мире компьютерная сеть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1969 год в США начала функционировать первая в мире компьютерная сеть
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