Замени слово усмехнулся из 18 предложения близким по значению словом запиши это слово!!!Предложение:Роман усмехнулся

Русский язык
Замени слово усмехнулся из 18 предложения близким по значению словом запиши это слово!!!Предложение:Роман усмехнулся
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засмеялся,улыбнулся,оскалился
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Песня содержит 32 ноты. Какое количество информации несет одна нота этой песни?
Ответить
Химия
Помогите написать уравнение гидролиза следующих солей Na2CO3,Cu(NO3)2
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенную букву и объясните почему ее вставили(орфограмму) P.S. Ответы только со вставленными буквами удаляю. Ч..ловек р..стение по....
Ответить
Математика
Помогите , пожалуста . у-х / у - у-х/х-у.
Ответить
География
Сколько километров в 1° в Меридианнах и в параллели
Ответить