Замени слово усмехнулся из 18 предложения близким по значению словом запиши это слово!!!Предложение:Роман усмехнулся

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Замени слово усмехнулся из 18 предложения близким по значению словом запиши это слово!!!Предложение:Роман усмехнулся

Автор: Гость