Замени слово усмехнулся из 18 предложения близким по значению словом запиши это слово!!!Предложение:Роман усмехнулся
Русский язык
Замени слово усмехнулся из 18 предложения близким по значению словом запиши это слово!!!Предложение:Роман усмехнулся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засмеялся,улыбнулся,оскалился
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