Какова мощность двигателя, совершающего работу 240 Дж за 120 с?
Физика
Какова мощность двигателя, совершающего работу 240 Дж за 120 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=A/t P=240 Дж/120 с=2 Вт
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