какова роль беспозвоночных животных в городе
Биология
какова роль беспозвоночных животных в городе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль беспозвоночных в природе очень велика. Твёрдые остатки живших в прежние геологические эпохи беспозвоночных вошли в состав различных осадочных пород. Иногда эти остатки являются основной массой породы (известняки, например, почти целиком состоят из скелетов вымерших беспозвоночных - фораминифер, кораллов, мшанок, моллюсков и др.). Значение Б. для человека велико и разнообразно. Многие беспозвоночных или вырабатываемые ими продукты служат пищей человеку (мёд пчёл, ракообразные, моллюски и др.), кормом для различных промысловых зверей, птиц и рыб. Продукты жизнедеятельности некоторых беспозвоночных имеют хозяйственно-техническое значение (воск пчёл, шёлковые нити шелкопрядов, шеллак кокцид, красящие вещества, например сепия каракатиц, жемчуг и раковины моллюсков, скелет коралловых полипов). В ряде случаев для борьбы с вредными животными используютсябеспозвоночные - паразиты и хищники, уничтожающие этих животных (биологический метод борьбы с вредителями полезных растений и животных). В геологии особое значение имеет исследование остатков ископаемых беспозвоночных для определения возраста осадочных пород.
Гость:
ну насекомые например : опылители, вредители, паразиты черви : разлагают листья в парках моллюски : очищают водоёмы.
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