Какова роль наблюдений в познании мира
Окружающий мир
Какова роль наблюдений в познании мира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль наблюдения за признаками природы огромная. Так как узнав то или иное природное явление человек научился использовать природу в своих целях. Например, делать плотины на мощных реках и строить электростанции. Добывать полезные ископаемые, например, уголь, серебро, солончаки и так далее.
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