Какова роль наблюдений в познании мира

Гость: Гость:

Роль наблюдения за признаками природы огромная. Так как узнав то или иное природное явление человек научился использовать природу в своих целях. Например, делать плотины на мощных реках и строить электростанции. Добывать полезные ископаемые, например, уголь, серебро, солончаки и так далее.