Политическое развитие Австрии после Вестфальского мира(кратко)

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В конце 18 века Австрия принимала активное участие в антифранцузской коалиции, вела войны с наполеоновской Францией. Получив ряд поражений, Австрия потеряла контроль над некоторыми землями, и отказалась от влияния на Германию. С 1804 г. Австрия стала империей, а в 1806 Наполеоном I была ликвидирована Священная Римская империя. В результате поражения наполеоновской Франции произошло значительное усиление позиций Австрии - она не только вернула потерянные провинции, но и получила новые земли.