Решите уравнения а) 350: х – 28 = 42 б) 18х + 162 =360 в) 271 – ( р + 195) = 13

Гость: Гость:

А) 350/х-28=42 350/х=42+28 350/х= 70 х= 350/70 х=5 б) 18х+162=360 18х=360-162 18х= 198 х= 198/18 х= 11 в) 271 -(р+195)=13 271-р-195=13 -р=13-271+195 -р=-63 |×(-1) р=63 Ответ: а) 5; б) 11; в) 63.