Какова роль водорослей в лишайнике? 1.снабжает грибницу минеральными веществами 2. всасывает раствор органических веществ из почвы 3.образует органические вещества из неорганических 4.питаются нитями грибницы,не причиняя в...
Биология
Какова роль водорослей в лишайнике? 1.снабжает грибницу минеральными веществами 2. всасывает раствор органических веществ из почвы 3.образует органические вещества из неорганических 4.питаются нитями грибницы,не причиняя вред лишайнику
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. образуют органические вещества из неорганических
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