Какова роль водорослей в лишайнике? 1.снабжает грибницу минеральными веществами 2. всасывает раствор органических веществ из почвы 3.образует органические вещества из неорганических 4.питаются нитями грибницы,не причиняя в...

Биология

Какова роль водорослей в лишайнике? 1.снабжает грибницу минеральными веществами 2. всасывает раствор органических веществ из почвы 3.образует органические вещества из неорганических 4.питаются нитями грибницы,не причиняя вред лишайнику

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