Какова внутренняя энергия 10 моль одноатомного газа при температуре 27 С
Физика
Какова внутренняя энергия 10 моль одноатомного газа при температуре 27 С
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Гость:
Вот вроде бы,незнаю правильно или нет
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