3х+5+(х+5)=(1-х)+4 помогите решить уравнение (только не просто ответ,а полное решение)
Алгебра
3х+5+(х+5)=(1-х)+4 помогите решить уравнение (только не просто ответ,а полное решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+ 5 + x + 5 = 1 - x + 4 4x + 10 = - x + 5 4x + x = 5 - 10 5x = - 5 x = - 1
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