Помогите! Герасимова.География.6 класс .Средние многолетние температуры за месяц ?? Сингапуре в Стокгольме,°С.
География
Помогите! Герасимова.География.6 класс .Средние многолетние температуры за месяц ?? Сингапуре в Стокгольме,°С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сигапур: средняя температура + 27,2 Стокгольм:+ 6,15 если годовая амплитуда Сингапур: 2 градуса ,Стокгольм 19 градусов
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