Каковы были Причины реформации и ее важнейшие итоги в середине 16 века

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Единая Католическая церковь была заменена множеством национальных церквей. Повышение культуры и образования жителей поселения. Издания письменности для специальных религиозных языков чтобы писать на них Библию. Замена старых Феодальных экономических отношении на новые капиталические. Протестантские гос. стали опережаться в экономическом развитии католические и православные...