Какую часть домашней работы Федя делает за 1 час,если всю домашнюю работу Федя дел??ет за 1ц 2/3 ч ?

Математика

Какую часть домашней работы Федя делает за 1 час,если всю домашнюю работу Федя дел??ет за 1ц 2/3 ч ?

Автор: Гость