Какую часть домашней работы Федя делает за 1 час,если всю домашнюю работу Федя дел??ет за 1ц 2/3 ч ?

Математика
Какую часть домашней работы Федя делает за 1 час,если всю домашнюю работу Федя дел??ет за 1ц 2/3 ч ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%=1 2/3 X%= 1 X= 100/ 1 2/3=100*3/5= 60%
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