Что из перечисленного относится к видам ювелирной ткани? 1) фреска 2) зернь 3) скань 4)миниатюра
История
Что из перечисленного относится к видам ювелирной ткани? 1) фреска 2) зернь 3) скань 4)миниатюра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное миниатюра и скань наверное!
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