Что из перечисленного относится к видам ювелирной ткани? 1) фреска 2) зернь 3) скань 4)миниатюра

История

Что из перечисленного относится к видам ювелирной ткани? 1) фреска 2) зернь 3) скань 4)миниатюра

Автор: Гость