Что из перечисленного относится к видам ювелирной ткани? 1) фреска 2) зернь 3) скань 4)миниатюра

История
Что из перечисленного относится к видам ювелирной ткани? 1) фреска 2) зернь 3) скань 4)миниатюра
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное миниатюра и скань наверное!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На один детский роликовый конек устанавливается 3 ролика, на один взрослый - 4 роли??а. На фабрике изготовили 300 роликов. Сначала ролики установил...
Ответить
Окружающий мир
У какого животного хвост служит парашютом
Ответить
Физика
Гілка дерева яку загнув вітер,має...енергію.
Ответить
Українська мова
Склади і запиши текст-розповідь про свою школу ( 5-7 речень)
Ответить
Алгебра
У класі 20 учнів. Усі сидять за партами по двоє. Рівно третина хлопчиків сидить із д??вчатками, і рівно половина дівчаток сидить з хлопчиками. Скіл...
Ответить