На один детский роликовый конек устанавливается 3 ролика, на один взрослый - 4 роли??а. На фабрике изготовили 300 роликов. Сначала ролики установили на 10 пар детских коньков. На сколько взрослых пар коньков хватит оставшихся р...

Математика
На один детский роликовый конек устанавливается 3 ролика, на один взрослый - 4 роли??а. На фабрике изготовили 300 роликов. Сначала ролики установили на 10 пар детских коньков. На сколько взрослых пар коньков хватит оставшихся роликов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ролика на детский конек. Значит на пару - 6 роликов. 3 ролика на детский конек. Значит на пару - 6 роликов. На 10 пар установили 10*6=60 роликов. 300-60=240 роликов осталось установить на взрослые. На пару взрослых коньков идет 4*2=8 роликов. Значит 240/8=30 пар. Ответ: на 30 пар взрослых коньков.
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