Какую длину должен иметь маятник чтобы период его колебания равнялось 1 секунде?

Физика
Какую длину должен иметь маятник чтобы период его колебания равнялось 1 секунде?
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