Какую массу имеют 44,8 л (н.у.) метана CH4.Напишите , пожалуйста дано тоже.

Химия
Какую массу имеют 44,8 л (н.у.) метана CH4.Напишите , пожалуйста дано тоже.
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Гость:
Все просто ))) нажми спасибо))
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