Какую массу хромата натрия NaCr2O4 нужно взять для приготовления 1,9л 0,4м раствора?
Химия
Какую массу хромата натрия NaCr2O4 нужно взять для приготовления 1,9л 0,4м раствора?
Ответ(ы):
Гость:
M=n*V Cm=n/V, n=Cm * V = 0.4*1.9 = 0.76 моля m(Na2CrO4)= 0.76*162=123.12 г
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