Помогите срочно f(x)=3x+x^3

Гость: Гость:

Х=0 f(x)=0+0=0 x=1 f(x)=3*1+1^3=3+1=4 x=2 f(x)=2*3+2^3=6+8=14 x= - 1 f(x)=(-1)*3+(-1)^3=-3-1= -4 x= -2 f(x)=(-2)*3+(-2)^3=-6-8= -14 построй график по точкам- это и будет решением