Помогите срочно f(x)=3x+x^3

Математика
Помогите срочно f(x)=3x+x^3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х=0    f(x)=0+0=0 x=1    f(x)=3*1+1^3=3+1=4 x=2     f(x)=2*3+2^3=6+8=14 x= - 1  f(x)=(-1)*3+(-1)^3=-3-1= -4 x= -2 f(x)=(-2)*3+(-2)^3=-6-8= -14 построй график по точкам- это и будет решением
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