Какую работу выполнила сила 5000Н,которая приложена к тележке,если тележка под действием силы прошла путь 150 м?

Физика

Какую работу выполнила сила 5000Н,которая приложена к тележке,если тележка под действием силы прошла путь 150 м?

Автор: Гость