Какую работу выполнила сила 5000Н,которая приложена к тележке,если тележка под действием силы прошла путь 150 м?

Физика
Какую работу выполнила сила 5000Н,которая приложена к тележке,если тележка под действием силы прошла путь 150 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа= сила × перемещение. 5000н×150м=750000дж. = 750кДж
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