Карта страны есть на государственном флаге 1)кипра 2)Ирака 3)Индонезии 4)Узбекистан?? 5)Ирана

Окружающий мир
Карта страны есть на государственном флаге 1)кипра 2)Ирака 3)Индонезии 4)Узбекистан?? 5)Ирана
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Гость:
На государственном флаге кипра
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