Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время,как и 4 км вверх по реке,которая впадает в озеро.Найдите скорость движения катера по озеру,если скорость тече

Математика

Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время,как и 4 км вверх по реке,которая впадает в озеро.Найдите скорость движения катера по озеру,если скорость тече

Автор: Гость