Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время,как и 4 км вверх по реке,которая впадает в озеро.Найдите скорость движения катера по озеру,если скорость тече

Математика
Катер проплыл 5 км по озеру за такое же время,как и 4 км вверх по реке,которая впадает в озеро.Найдите скорость движения катера по озеру,если скорость тече
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость движения катера равна 20
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