Решите уравнение с одной переменной : (x+3)(2-x)=0
Алгебра
Решите уравнение с одной переменной : (x+3)(2-x)=0
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