У вас есть коробка кнопок. Как измерить с помощью мензурки объём одной кнопки? Опи??ите, проведите эксперимент и приведите числовое значение.
Физика
У вас есть коробка кнопок. Как измерить с помощью мензурки объём одной кнопки? Опи??ите, проведите эксперимент и приведите числовое значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налить мензурку до скажем 20, бросить кнопку, посмотреть, на сколько поднялась вода. Если слишком мало, бросить 50 кнопок, посмотреть на сколько поднялась вода, разделить на 50
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