Казахские слова, начинающиеся на букву ю
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Казахские слова, начинающиеся на букву ю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ю только имя Юсуф.На ю нет буквы на казахском
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