Кажды день вв магазине продают 4000 буханок белого хлеба и 3000 чёрного. Сколько буханок чёрного и белого хлебаипродают за 5 дней запиши решение задачи выражением

Математика

Кажды день вв магазине продают 4000 буханок белого хлеба и 3000 чёрного. Сколько буханок чёрного и белого хлебаипродают за 5 дней запиши решение задачи выражением

Автор: Гость