Кажды день вв магазине продают 4000 буханок белого хлеба и 3000 чёрного. Сколько буханок чёрного и белого хлебаипродают за 5 дней запиши решение задачи выражением

Математика
Кажды день вв магазине продают 4000 буханок белого хлеба и 3000 чёрного. Сколько буханок чёрного и белого хлебаипродают за 5 дней запиши решение задачи выражением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4000+3000=7000всего хлеба 7000*5=35000за пять дней Ответ:35000
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