Келер шаққа 5-6 сөйлем.
Қазақ тiлi
Келер шаққа 5-6 сөйлем.
Ответ(ы):
Гость:
Агам аскерден келеси аптада келеди. жаз айы бир неше айдан сон келеди. арман ертен 16га толады. мен келешекте улгили устаз болам. аяз бир аптага созылады
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