При закладке парка ученики 4а класса посадили 5 рядов берез, а ученики 4в класса - 4 таких же ряда кленов.Сколько деревьев посадили ученики каждого класса, если всего они посадили 207 деревьев

Математика

При закладке парка ученики 4а класса посадили 5 рядов берез, а ученики 4в класса - 4 таких же ряда кленов.Сколько деревьев посадили ученики каждого класса, если всего они посадили 207 деревьев

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