При закладке парка ученики 4а класса посадили 5 рядов берез, а ученики 4в класса - 4 таких же ряда кленов.Сколько деревьев посадили ученики каждого класса, если всего они посадили 207 деревьев
Математика
При закладке парка ученики 4а класса посадили 5 рядов берез, а ученики 4в класса - 4 таких же ряда кленов.Сколько деревьев посадили ученики каждого класса, если всего они посадили 207 деревьев
Ответ(ы):
Гость:
1)4+5=9(р)-всего посадили. 2)207:9=23(д)-в одном ряду. 3)23*5=115(д) 4)23*4=92(д) Ответ:4а посадил 115 деревьев,а 4в посадили 92 дерева.
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