Кем была организована навигацкая школа в Москве
История
Кем была организована навигацкая школа в Москве
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Гость:
Навигацкая школа в Москве была основана по указу Петра Первого для подготовки артиллеристов, инженеров и моряков армии и флота. Просуществовала до 1753 года.
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