Х^2-3х+2 кобейткиштерге жикте
Математика
Х^2-3х+2 кобейткиштерге жикте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-3x+2-квадратное уравнение, приводим к нулю X^2-3x+2=0 разложим на множители через дискриминант a=1 b=3 c=2 D=b^2-4ac D=9-4*1*2=9-8=1 узнаем корни x1,x2=-b+-корень из дискриминанта/2a x1=3+1/2=2 x2=3-1/2=1 корни этого уравнения будут 1;2
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