Составь и запиши словосочитания,называя предметы,признаки и действия более точно.предметы:компот,дом,игрушка.признаки:трудный,веселый,красный.действия:построить,смотреть,выйти.слова для справок:любимый,слишком,деревянный,от вол...

Русский язык

Составь и запиши словосочитания,называя предметы,признаки и действия более точно.предметы:компот,дом,игрушка.признаки:трудный,веселый,красный.действия:построить,смотреть,выйти.слова для справок:любимый,слишком,деревянный,от волнения, очень, мост,из дома,пристально, из смородины.

Автор: Гость