Составь и запиши словосочитания,называя предметы,признаки и действия более точно.предметы:компот,дом,игрушка.признаки:трудный,веселый,красный.действия:построить,смотреть,выйти.слова для справок:любимый,слишком,деревянный,от вол...

Русский язык
Составь и запиши словосочитания,называя предметы,признаки и действия более точно.предметы:компот,дом,игрушка.признаки:трудный,веселый,красный.действия:построить,смотреть,выйти.слова для справок:любимый,слишком,деревянный,от волнения, очень, мост,из дома,пристально, из смородины.
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Гость:
Компот из смородины, построить деревянный дом, любимая игрушка,
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