Ідея та тема твору русалонька із 7В або прокляття роду кулаківських
Литература
Ідея та тема твору русалонька із 7В або прокляття роду кулаківських
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Ідея: Усі люди схожі у різних часових простірах
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