На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображен четырехугольник,найдите его пло??адь в квадратных сантиметрах.

Геометрия

На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображен четырехугольник,найдите его пло??адь в квадратных сантиметрах.

Автор: Гость