На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображен четырехугольник,найдите его пло??адь в квадратных сантиметрах.
Геометрия
На клетчатой бумаге размером 1см на 1см изображен четырехугольник,найдите его пло??адь в квадратных сантиметрах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABC - треугольник. BCDF - параллелограмм. FH- высота пар-ма. AH - высота треугольника. Sabc=AH*BC/2=5*4/2=10. Sbcdf=FH*BC=2*4=8. Sadfb=10+8=18. Ответ: 18 см²
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык