Напишите с правильным написанием "так же"/"также" И если можно,объясните. В озёрах,прудах,а так (же) в тихих речных заводях растут удивительной красоты цветы-кувшинки. Лягушка то (же) не утопит лист кувшинки. Вслед за листья...
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Напишите с правильным написанием "так же"/"также" И если можно,объясните. В озёрах,прудах,а так (же) в тихих речных заводях растут удивительной красоты цветы-кувшинки. Лягушка то (же) не утопит лист кувшинки. Вслед за листьями из воды поднимается большой бутон,который через несколько мгновений раскроет лепестки и то (же) ляжет на воду белой или жёлтой звездой. То (же) самое произошло когда-то с эдельвейсами.
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Гость:
1) также 2) тоже 3) тоже 4) то же
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