Слово в защиту плюшкина из поэмы мёртвые души

Гость: Гость:

Плюшкин не всегда был таким: скопидомство и запустение в хозяйстве пришли после смерти его жены. Скверный характер не позволил принять поступок ослушавшейся дочери (вышла замуж за военного, Плюшкин их не любил), если не путаю его с Головлёвым из другого произведения, то у него ещё был сын - тот сам стал военным. Другая дочь вообще умерла от болезни ( она была единственной, кто остался с ним) Плюшкин гнался за выгодой, пытаясь заполнить ею дыру в сердце, к сожалению, это невозможно. Таким образом жизни объясняется его "старушечий" вид (при первой встрече Чичиков принял его за ключницу). Он не заботится больше ни о чём, даже о себе. Это человек, чьи мысли и душа оскудели из-за нежелания принимать чью-либо волю и мечты, понимать других людей. Хозяйство пришло в упадок так же, как хозяин, его разум и сердце.