Одна тыква на 7 кг тяжелее дыни. 2 такие же тыквы весят так же, как 9 дынь. сколько килограммов весит 1 тыква
Математика
Одна тыква на 7 кг тяжелее дыни. 2 такие же тыквы весят так же, как 9 дынь. сколько килограммов весит 1 тыква
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение, пусть дыня=х, а тыква 7+х, тогда 2*(7+х)=9x 2x-9x=-14 -7x=-14 x=2 тыква = 2+7=9
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