Одна тыква на 7 кг тяжелее дыни. 2 такие же тыквы весят так же, как 9 дынь. сколько килограммов весит 1 тыква

Математика

Одна тыква на 7 кг тяжелее дыни. 2 такие же тыквы весят так же, как 9 дынь. сколько килограммов весит 1 тыква

Автор: Гость