Придумать и записать историю какого-нибудь предмета, отталкиваясь от тех действи??, которые определил ему писатель
Русский язык
Придумать и записать историю какого-нибудь предмета, отталкиваясь от тех действи??, которые определил ему писатель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ил однажды мальчик Миша и никогда он не замечал мебель в своей комнате. Ну подумаешь шкаф да шкаф стул да стул. И вот стала мебель доставать Мишу, то ковер укусит, то шкаф одежду пережуёт, то стул куда нибудь упрыгает. Понял тогда Миша что зря мебель не замечал, стал он ковер всегда поправлять, шкаф от пыли протирать, а стулу ножку починил. И живет теперь мебель с Мишей дружно.
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