(Х÷3+1)(Х÷4+1)=20 Пожалуйста помогите решить уравнение Х÷3 и Х÷4 - это дроби

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(Х÷3+1)(Х÷4+1)=20 Пожалуйста помогите решить уравнение Х÷3 и Х÷4 - это дроби

Автор: Гость