(Х÷3+1)(Х÷4+1)=20 Пожалуйста помогите решить уравнение Х÷3 и Х÷4 - это дроби
Алгебра
(Х÷3+1)(Х÷4+1)=20 Пожалуйста помогите решить уравнение Х÷3 и Х÷4 - это дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Х÷3+1)(Х÷4+1)=20 x²÷12 + x÷3 + x÷4 +1-20=0 x²÷12 +7x÷12 + 12÷12 - 240÷12=0 x²+7x+12-240=0 x²+7x-228=0 D=7²- 4*1*(-228)=49+912=961 √D=√961=31>0, 2 корня x1= -7- 31 ÷ 2*1= -38÷2= -19 x2= -7+31=24 Ответ:-19, 24.
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