\х-7\=0 какое решение х-7=0 х=7 такое решение верное или нет

Алгебра
\х-7\=0 какое решение х-7=0 х=7 такое решение верное или нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да верно...так и надо!!
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