Рабочий получил 2400 рублей что составило 30% его заработной платы какова зарплата р??бочего
Математика
Рабочий получил 2400 рублей что составило 30% его заработной платы какова зарплата р??бочего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30%=2400 100%=? 100*2400/30=8000рублей
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