Халява напешите правельно как пишется слово признаватса

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Халява напешите правельно как пишется слово признаватса
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Автор: Гость
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Гость:
Признаваться вот так пишется
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