характер магнію , основні властивості його оксиду та гідроксиду

Химия
характер магнію , основні властивості його оксиду та гідроксиду
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Гость:
Основний характер, тому що це метал
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