Характеристика 30 летней войны ( цели сторон)

История
Характеристика 30 летней войны ( цели сторон)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тридцатилетняя война (1618—1648) — первый в истории Европы военный конфликт, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны (в том числе и Россию), за исключением Швейцарии. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Последняя значимая религиозная война в Европе, породившая вестфальскую систему международных отношений.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Mвода=0,15кг t1=20c t2=10c m=250г Q=?
Ответить
Русский язык
Подчеркните в словах буквы обозначающие безударные гласные буквы Гусей криклив??х караван , тянулся кюгу: приближалась довольно скучная пора стоя...
Ответить
Математика
Самолет пролетел 2100 километров за 3 часа Чему равна его средняя скорость
Ответить
Алгебра
РАСКРОЙТЕ СКОБКИ,ПОЖАЛУЙСТА 6(х+5)*(х+21)=16(х+3)*(х+9)
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение по рассказу капитан кая дочка.
Ответить